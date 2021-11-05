Bir kepazelik daha: ‘Eşim, evde misafir ettiğimiz İsmail'le kaçtı’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gündüz kuşağı programlarını mercek altına alacağını açıklamasına rağmen, söz konusu programlardaki ahlaksızlıklar sürüyor…

Toplumun değerlerini dinamitleyen TV programlarındaki edepsizliklere bir yenisi daha eklendi. “Esra Erol'da” programına katılan Yusuf isimli bir şahıs, eşi Seher Karabulut’un evlerinde misafir ettikleri İsmail Delibaş ile kaçtığını iddia etti. “3 Ekim’de anneannemi kaybettim. Anneannemin bankada belli bir parası var, o mirasın bölüşülmesine falan yardım etmek için Tavşanlı’ya gittim geldim. 11 Ekim’de gittim 12 Ekim’de her şeyini alarak iğnesine kadar evi terk etmiş” diyen Yusuf, “Benle evliyken, nüfus cüzdanında benle evli gözüküyor. Sosyal medyada geçen gün ‘evli’ yazmış, yanak yanağa fotoğraflar çekilmiş, beni engellemişler” şeklinde konuştu.

“Çocuğun benden olduğu ne malum?”

Canlı yayına katılan Seher Karabulut ise “Eşinizin iddia ettiği gibi sosyal medyada İsmail’le evlendiğinizi duyurduğunuz doğru mudur?” sorusunu doğruladı. Kendisini başka erkeklere iten kişinin Yusuf olduğunu iddia eden Seher Karabulut, daha önce bir çocuğunu Yusuf yüzünden düşürdüğünü belirtirken Yusuf buna “Benden olduğu ne malum?” diye cevap verdi. Seher’le birlikte kaçan İsmail Delibaş ise canlı yayına katılarak “Yusuf’a ‘Kardeşim böyle kimseyi evine alma’ dedim. Beni aldı karısıyla kaçtık” ifadelerini kullandı.

RTÜK bir dakika durmasın

Söz konusu kepazeliklerin milyonların gözünün içine içine sokulmasına tepki gösteren duyarlı izleyiciler, "RTÜK daha fazla beklemesin. Bu tür rezaletlere bir an önce son versin" çağrısında bulundu.