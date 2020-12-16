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Sağlık Bir kentimize girişte HES kodu uygulaması başlatıldı
Sağlık

Bir kentimize girişte HES kodu uygulaması başlatıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada, vatandaşlar kente Hayat Eve Sığar koduna bakılarak alınıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 15:44:00 -
Bir kentimize girişte HES kodu uygulaması başlatıldı

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, kentin giriş noktalarında HES kodu sorgulama işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

HES kodu sorgulama işlemlerinin Ankara, Ordu ve Sinop güzergahındaki kara yolu üzerinde bulunan kontrol noktalarında yapıldığı belirtilen açıklamada, "HES kodu olmayan vatandaşlarımızın bir an önce HES kodu almalarını önemle rica ediyoruz. Sağlığınız söz konusuysa daha da hassasız. Siz de gerekli hassasiyeti ve özeni gösterirseniz bu salgını yenebiliriz. Tedbirlere uyalım, birbirimizden sorumlu olduğumuzu unutmayalım." ifadeleri kullanıldı.

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