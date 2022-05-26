Bir kentimizde 'maymun çiçeği virüsü' paniği!

Uşak'taki olay paniğe yol açtı! Kentte bir kişinin elinde ve vücudunda kabarcıklar ortaya çıktığı tespit edildi. Bunun üzerine Türkiye'de ilk maymun çiçeği virüsü vakasının Uşak'ta görüldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. Uşak Sağlık Genel Müdürlüğü ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülen kişinin test sonucunun negatif çıktığını duyurdu.



Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, dün bazı basın yayın organlarında, "Uşak'ta ilk maymun çiçeği vakası görüldü, Uşak'ta maymun çiçeği virüsü paniği" şeklinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği belirtildi.



Açıklamada, "Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne muayeneye getirilen yabancı uyruklu bir şahsın ellerinde ve vücudunda kabarcıklar görülmesi üzerine hastadan tedbir amaçlı numune alınmıştır. Halk Sağlığı Referans Laboratuvarı'nda yapılan test sonucu negatif çıkmıştır." ifadesi kullanıldı.

16 ülkede 250'den fazla vaka

DSÖ Çiçek Hastalıkları Sekreterliği Başkanı Dr. Rosamund Lewis, şimdiye kadar 16 ülkeden en az 250 maymun çiçeği vakasının raporlandığı bilgisini aktararak, "Virüse ve bulaşıcılığına dair bildiklerimizden yola çıkarak, bu salgının kontrol altına alınabileceğini söyleyebiliriz." dedi.



Maymun çiçeğini en çok kemirgen hayvanların taşıdığını söyleyen Lewis, kanguru sıçanı, bayağı yediuyur (glis glis) ve çayır köpeklerinin bu virüsü en çok yayan hayvanlar olduğundan şüphelendiklerini belirtti.



Lewis, Orta Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kamerun gibi ülkelerde maymun çiçeğinin bölgeye özgü hastalık olarak varlık gösterdiğini, DSÖ'ye vaka bildiren ülkelerde ise bu salgının nadiren görüldüğünü kaydetti.

16 ülkeye 2 haftada yayıldı

Uzun aradan sonra Afrika kıtasının dışına çıkarak 6 Mayıs'ta İngiltere'de görülen maymun çiçeği virüsü 2 hafta içinde 16 ülkeye yayıldı.

İngiltere'nin dışında İspanya, Portekiz, Almanya, İtalya, Kanada, Belçika, İsveç, ABD, İsrail ve Danimarka, maymun çiçeği virüsünün tespit edildiği ülkeler arasında yer alırken virüs en son Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya'da görüldü.

DSÖ'ye göre çiçek hastalığı aşıları, maymun çiçeği virüsüne karşı yüzde 85'e kadar etki gösterebiliyor.

"Salgı ve yakın temasla bulaşıyor"

Maymun çiçeği hastalığının, Türkiye'de görülüp görülmediğine dair soru üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni bir tedirginlik alanı oluşturmamak gerektiğini vurgulamıştı.

Maymun çiçeği ile ilgili bugüne kadar Türkiye'de görülen bir vakanın olmadığını belirten Koca, şöyle devam etti:

"Zaten olduğunda bunu açıklamış, bildirmiş oluruz. Maymun çiçeği hastalığının bir pandemi sebebi olacağına inanmıyorum. Çünkü damlacık enfeksiyonu ile bulaşmadığını daha çok salgı ve yakın temasla bulaştığını biliyoruz. O nedenle bu konuda gereksiz bir tedirginlik oluşmamalı.



Vatandaşımız müsterih olsun. Bu anlamda yeri geldiğinde nasıl hareket edilmesi gerektiğini de bakanlığımız yakın takip etmekte. Bu çerçevede söylenmesi, dikkat edilmesi gereken bir durum olursa bunu da açıklamış oluruz."

Aşı açıklaması

Koca, çiçek aşısının etkinliğinin yüzde 80-85 olduğunu bildiklerini ifade ederek, "Bu konuyla ilgili dünyada 70'ten sonra geliştirilmediğini hepimiz biliyoruz ama anlıyoruz ki Amerika başta olmak üzere bazı ülkelerin o dönemde canlı virüsü imha etmediğini, aşı olarak geliştirdiğini görüyoruz." diye konuşmuştu.

Aşıyla ilgili Türkiye'de çalışma olup olmadığı sorusuna ise Koca, "Bizde bu noktada arkadaşlarla, bilim kuruluyla, özellikle geliştirmek noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili de istişare halindeyiz." karşılığını vermişti.

Veterinerlerden maymun çiçeği açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, bugüne kadar köpeklerde veya kedilerde hiçbir maymun çiçeği vakası bildirilmediğini belirterek "Yaban hayvanlarının, özellikle kemiriciler, sincapgillerin, evcil hayvan olarak beslenmesi veya dokunulması hastalık bulaşmasında risk oluşturduğu için bu hayvanların yaşam ortamlarından alınmaması ve temas edilmemesi gerekmektedir." ifadesini kullandı.