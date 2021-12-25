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Yerel Bir kentimiz dondu! Termometreler -28 dereceyi gösterdi
Yerel

Bir kentimiz dondu! Termometreler -28 dereceyi gösterdi

Türkiye'nin en soğuk illerden birisi olan Ağrı'da dün gece termometreler -28 dereceyi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-25 13:38:00 -
Bir kentimiz dondu! Termometreler -28 dereceyi gösterdi

Türkiye'de kışın en sert geçtiği illerden biri olan Ağrı'da bir süredir etkili olan kar yağışı, yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Termometrelerin eksi 28 dereceyi gösterdiği kentte dere ve nehirler buz tutarken, kentin birçok bölgesinde buz sarkıtları oluştu. Ev ve iş yerlerinin camları dondurucu soğuklar nedeniyle buz tutarken, vatandaşlar araçlarını soğuktan koruyabilmek için battaniye ile sardı. Bazı vatandaşlar ise soğuk havada video çekip “sıcak memleket” diyerek soğuk havayı tiye aldı.

Dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Muhammed Güler, “Sabah uyandığımızda eksi 28 dereceyi gösteriyordu. Çok üşüdük, ekmek almaya bile zar zor gittik. Arabalarımızın kapısı bile donduğu için açılmadı” dedi.

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