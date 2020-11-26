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Yerel Bir kenti ayağa kaldıran olay! Kayıp kızlar bakın nerede bulundu
Yerel

Bir kenti ayağa kaldıran olay! Kayıp kızlar bakın nerede bulundu

Bursa'da öğretmenlerine gitme bahanesiyle evden ayrılan 10 ve 11 yaşlarındaki iki ortaokul öğrencisi, hava kararmasına rağmen evlerine dönmeyince kentte alarm verildi. Ailelerinin kayıp başvurusuyla polisler, mahalle sakinleri, gönüllüler ve öğretmeni kayıp kızları aramaya koyuldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:23:00 -
Bir kenti ayağa kaldıran olay! Kayıp kızlar bakın nerede bulundu

Merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Toki konutlarında oturan Ecenur İ. (11) ve Şeyma A. (10) ailelerine öğretmenleriyle buluşma bahanesi uydurup evden ayrıldı. Saat 15.00 sıralarında evden ayrılan kızlarının hava kararınca dönmemesinden endişelenen aileleri polise müracaatta bulundu. Aranılan öğretmen de böyle bir durum olmadığını ifade etti.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferberlik ilan etti. Hasanağa Mahallesi'nde de muhtarın öncülüğünde vatandaşlardan da gönüllü timler kuruldu.

Kameralar incelendi

Vatandaşlar ve polisler kayıp kızların gitmiş olabileceği düşünülen tüm noktaları aradılar. Sitelerin ve inşaatların güvenlik kameralarından kızların gidebileceği yerlere baktılar. Kızların bahane uydurdukları öğretmenleri de aile fertlerinin yanına gelip arama çalışmalarına katkı sağladı.

Polis alarma geçti

Ortaokul öğrencisi kızlara telefonlarının şarjları bittiği için ulaşamayan ailelerin endişesi saatlerin ilerlemesiyle arttı. Polis ekipleri gidebilecekleri tüm yerleri de kontrol etti.

Mutluluk yaşadı

Özlüce'de vakit geçiren kızlar 23.30 sıralarında metrodaki bir güvenlik görevlisinden şarj desteği aldı. Kızlardan birisinin telefonuna cevap gelince aileler ve öğretmeni mutluluk yaşadı.

Gözyaşlarını tutamadılar

Yakınları vasıtasıyla irtibat kurulan yanlarındaki paraları da biten kızlar metroya binerek Hasanağa'ya doğru yola çıktı. Ancak telefonla irtibat kuran yakınları onları Batıkent metro istasyonunda karşıladı. Aile fertleri ile kayıp kızların buluşması esnasında duygusal anlar yaşanırken, yakınları gözyaşlarını tutamadılar.

Bahane uydurmuşlar

Polis tarafından evlerine götürülen iki kızın öğretmenlerine gitmedikleri bahane uydurdukları da ortaya çıktı. Polis, benzer olaylara karşı aileleri uyarırken, kayıp kızların bulunmasıyla bütün Nilüferliler de rahat bir nefes aldı.

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