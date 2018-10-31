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Bir kenti ayağa kaldıran iğrenç olay... Sapık yakalandı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir şahsın küçük yaşta kız çocuğuna tacizi güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği tespit edilen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. Görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:10
Bir kenti ayağa kaldıran iğrenç olay... Sapık yakalandı

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde bir şahıs, sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden şahıs, oturduğu kapı dibinde kapının açılması üzerine bölgeden ayrıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları durumu polise bildirirken, kimliği belirlenen şahıs savcılıkça serbest bırakıldı. 

Yakalama kararı çıkarıldı

 

Öte yandan görüntülerin savcılığa ulaştırılmasının ardından yeniden yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 

Şüpheli yakalandı

Polis, ekipleri şüpheliyi Ortahisar ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’sine getirilen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Mesut T.’nin belediyede temizlik görevlisi olduğu ve olaydan sonra iş akdinin fesih edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 06:10
  1. trabzon
  2. sapık
  3. yakalama

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