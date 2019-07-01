0553 313 94 23

Bir kent alarm geçti! Ölüm haberleri peş peşe geliyor

Mersin'de "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle farklı hastanelere kaldırılan 14 kişiden 4'ü hayatını kaybetti.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
Bir kent alarm geçti! Ölüm haberleri peş peşe geliyor

Alınan bilgiye göre, kentte son bir haftada 14 kişi, "metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle Toros Devlet Hastanesi ile Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Toros Devlet Hastanesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Mehmet A. (65) ve Ünsal D. (58), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri tamamlanan 6 kişi taburcu edildi, 3 kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine de aynı şikayetlerle başvuran 3 kişiden 2'sinin hayatını kaybettiği, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 16:40
  1. Toros Devlet Hastanesi
  2. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  3. Mersin Şehir Hastanesi

YORUM YAZ

  • Vatandaş Vatandaş 23 dk önce
    Vatandaşın tekel ürünü alacak parasi olmayınca ya sahte alkol satıcılarına yadaev yapımı satıcılara gitmekten başka çaresi kalmıyor. Alkol ve sigaradan alınan vergiler artıkça kaçak satış ve bu tür ölümler artacaktır. Sözde alkol ve sigara tüketimini azaltmak gerçekteyse devlete getirisi tatli olduğu için vergiler çok yüksek tutuluyor.
  • AtekoAteko31 dk önce
    Cehenneme zümera
  • Şeref KazanŞeref Kazan32 dk önce
    Son yıllarda 14 içki fabrikasını kim açtırmıştı hatırlıyan varmı? ben gerizekalıyım çabuk unutuyorum içkiyi imal edene taşıyana satana tükedene ALLAH cc lanet eder bilmezmisiniz Neyse biz kimizki, ülkemizi yöneten böyük böyük adamlar var onlar herşeyi bilir Faizin dünya gerceğidir demeleri gibi ALLAH cc İNTİKAM SAHİBİDİR

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Elektrik kontağından çıkan yangın 2 evi kül etti
  1. Elektrik kontağından çıkan yangın 2..
  2. Edirne'de trafik kazaları! Yaralılar var
  3. Narkotik suçlar ve göçmen kaçakçılığı..
  4. Çocuklarına şiddet uyguladığı iddia..
  5. Hong Kong’da suçluların Çin’e iade..
  6. Denizli Valiliği’nden imara barışı..
  7. İstanbul Valiliği’nden ‘Atatürk’..
  8. Eğirdir Gölü'nde kaybolan kişi aranıyor
  9. Muğla'da orman yangını
  10. TOKİ 2019 hak sahibi sözleşmeleri..
  11. Malatya Kayısı Festivaline hazır
  12. Sudan’daki askeri gösterilerde ölü..
  13. Oto yıkamacıdan "yüz güldüren" kampanya
  14. Nijerya'da tekne battı! Ölü ve..
  15. Kapalıçarşı'da altın
  16. Anız yakanlara her dekar için 60 lira..
  17. Ambulans helikopter kaza geçiren çocuk..
  18. Ağrı’da “Okul Yöneticilerine Mesleki..
  19. İstanbul Valiliği'nden Atatürk..
  20. Mevcut parklar da yenileniyor
Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
Davutoğlu'ndan flaş açıklamalar! Yalvarıyorum gelin konuşalım
CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
CHP’li Vekilden İmamoğlu’na çok sert eleştiri!
Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
Hasan Mezarcı'dan çok tartışılacak Abdullah Gül iddiası: Bana gelip ben de katılırım dedi
Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
Bakın İstanbul hangi zihniyete emanet!
'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!
'Uydurma' dedi ve Ali Babacan ile ilgili son kulis bilgilerini paylaştı!

Günün Karikatürü

30 Haziran 2019
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
Türkiye'yi tehdit etmişlerdi! Libya'dan flaş açıklama
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanından skandal paylaşım! Tepki yağdı