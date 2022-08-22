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Yerel Bir kaza daha! Çok sayıda yaralı var
Yerel

Bir kaza daha! Çok sayıda yaralı var

Amasya'da mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk olmak üzere 20 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 11:20:00 -
Bir kaza daha! Çok sayıda yaralı var

Kaza, sabah saatlerinde Amasya-Çorum kara yolu Kayabaşı mevkisinde meydana geldi. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan Ahmet Şimşek yönetimindeki 63 AAR 575 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Recep Sinan Aşık’ın kullandığı 05 AAR 080 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücülerin de aralarında bulunduğu 3’ü çocuk, 20 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, kaza yerindeki müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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