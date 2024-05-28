Bir kamyon tavuğu köpek için katledenler haktan bahsediyor!
Sokak hayvanlarıyla mücadele için hazırlanan yasa tasarısı sözde hayvanseverlerin hedefi olurken bugün sosyal medyada yayılan bir görüntü aslında ne kadar iki yüzlü olduklarını ortaya koydu.
Videodaki kişi bir kamyon dolusu ölü tavuğu sokak köpeklerine dağıtacağını anlatıyor.
Sözde hayvanseverin videosu köpeklerden nemalananların ne kadar iki yüzlü olduğunu ortaya koydu.
Videoya başıboş sokak köpeği sorunundan kurtulmak isteyenler, "Bunlar hayvanları da ikiye ayırır; birisi köpeklerdir dokunulmazdır diğerleri de köpeklerin maması için öldürülmesi serbest olanlardır." yorumunu yaptı.
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