Bir kamyon tavuğu köpek için katledenler haktan bahsediyor!

Videodaki kişi bir kamyon dolusu ölü tavuğu sokak köpeklerine dağıtacağını anlatıyor.

Sözde hayvanseverin videosu köpeklerden nemalananların ne kadar iki yüzlü olduğunu ortaya koydu.

Videoya başıboş sokak köpeği sorunundan kurtulmak isteyenler, "Bunlar hayvanları da ikiye ayırır; birisi köpeklerdir dokunulmazdır diğerleri de köpeklerin maması için öldürülmesi serbest olanlardır." yorumunu yaptı.