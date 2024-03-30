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Dünya Bir Kafede Çok Sayıda Kişi Rehin Alındı! Polis çevredeki 15 evi tahliye etti
Dünya

Bir Kafede Çok Sayıda Kişi Rehin Alındı! Polis çevredeki 15 evi tahliye etti

Yeniakit Publisher
2024-03-30 14:09:00 -
Bir Kafede Çok Sayıda Kişi Rehin Alındı! Polis çevredeki 15 evi tahliye etti

SON DAKİKA: Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede kasabasında bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Polis, bölgedeki yaklaşık 150 evi tahliye etti. Rehinelerden üçünün saat 13:45 sıralarında serbest bırakıldığı son dakika bilgisi olarak ajanslara düştü Hollanda'nın Ede kentinde polis, kafede bulunan "çok sayıda kişinin" rehin alındığını belirterek çevredeki 150 konutu tahliye ettiğini duyurdu. Polis, olayın "şimdilik" terörizm olduğuna dair bir belirti olmadığını ifade etti.

Hollanda polisi açıklamasında "Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz.

Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok" dedi.

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