Bir Kafede Çok Sayıda Kişi Rehin Alındı! Polis çevredeki 15 evi tahliye etti

Hollanda polisi açıklamasında "Ede'de yaklaşık 150 ev boşaltılıyor. Vatandaşlarla ilgileniliyor. Merkezdeki bir binada çok sayıda kişinin dahil olduğu bir rehine durumu sürüyor. Nedeni hakkında birçok soru olduğunu biliyoruz.

Şu anda terörist bir nedene dair herhangi bir belirti yok" dedi.