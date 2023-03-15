Bir itiraf daha! 'Türkiye Batı'nın olacak'

Altılı Masa'nın olası iktidarı halinde Türkiye'nin yeniden ABD 'kontrolüne' gireceği gerçeği artık her çevrede kabul görüyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ta geçtiğimiz günlerde yayınlanan analizde Hugo Dixon'un IMF önerisini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çok çabuk benimsedi.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, deprem bölgesini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, 14 Mayıs'taki seçimlerde iktidara gelmeleri halinde Batılı ülkelerden 'çok uygun faiz oranlarıyla kredi bulacağını' belirterek Uluslararası Para Fonu'na işaret etti.

Mart ayı başındaki analizde Reuters, Altılı Masa iktidarında olacakları şöyle sıralamış ve şu tavsiyede bulunmuştu:

Yeni hükümet ABD ve Avrupa Birliği ile daha yakın ilişkiler kurmak için iyi bir konumda olacak.

Türkiye'nin NATO'nun sadık bir üyesi olduğunu açıkça ortaya koyacak. İsveç ve Finlandiya'nın üyelik yolunu açacak.

Türkiye döviz kredisi için Ulusrarası Para Fonu'na (IMF) başvurabilir. Altılı Masa, güvenilirlik için IMF başvurusunu önden yapmalı.

Bu politikalar Batı'dan yatırım akışı sağlar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ticaret anlaşmasının önünü açabilir.

ABD ve AB, altı partili koalisyonun Rusya'nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir.

ABD, Altılı Masa'nın iktidarda olduğu bir Türkiye'yi Çin'e karşı denge unsuru olarak kullanacaktır.

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FETÖ'nün akıl hocalarından eski CIA danışmanı Henri Barkey ise Foreign Affairs dergisinde "Türkiye Batı'dan uzaklaşmasına izin verilemeyecek kadar önemli bir ülke" dediği yazısında, Altılı Masa'nın olası iktidarında AK Parti'ye yakın pek çok kişinin yargılanacağını ileri sürmüş, Türkiye'de mevcut rejimin de değişeceğini yazmıştı.

Geçtiğimiz aylarda ABD ve İngiltere'ye seyahat ederek 'temiz para' turuna çıkan Kemal Kılıçdaroğlu, uluslararası yatırım fonlarından yüklü miktarda 'temiz para' bulduğunu iddia etmiş, seçimi kazanması halinde bu paranın Türkiye'ye akacağını savunmuştu. Kılıçdaroğlu bunu yaparken kendi devletinin polisini ise 'uyuşturucu ticareti yapmakla' suçlamıştı.

YENİ 'MÜJDE' ÜNLÜ EKONOMİSTTEN

Altılı Masa'nın ekonomi sorumlusu olarak görülen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise ABD ve Avrupa ülkelerinden övgü alma ihtimalinden ötürü yaşadığı heyecanı şöyle dışa vurdu: "Avrupa ülkeleri hazırladığımız bu raporları görecek, bize 'aferin' diyecek..."

"Erdoğan karşısında banyo terliği bile olsa oy veririm" diyen Batı yanlısı iktidar muhaliflerinin yüreğine su serpecek bir açıklama da ünlü ekonomist Timothy Ash'den geldi. Türk ekonomisine dair yayınladığı analizlerle tanınan Ash, sosyal medya hesabında şu mesajı yazdı:

"Kılıçdaroğlu mayıstaki seçimi kazanırsa Türkiye kollarını yeniden Batı cephesine açacak. Kemal Bey'in ilk yurtdışı ziyareti kesinlikle Washington ya da Brüksel olacak. Büyük miktarda Batı finansmanı Türkiye'ye akacak. Bir Türk patlaması yaklaşıyor..."