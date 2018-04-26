Bir istifa da o isimden geldi!

Mustafa Demir, Fatih Belediyesinde düzenlediği basın toplantısında, 2001 yılında AK Parti'nin kuruluşunda İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasi hayata başladığını, il başkan yardımcılığı, seçim koordinasyon merkezi başkanlığı gibi görevlerde bulunduğunu, 2004 yılından bu yana da Fatih'de belediye başkanlığı görevinde bulunduğunu belirtti.

Demir, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz siyasette ve hizmette temel ilkelerimiz olan, insanı önceleyen, dürüst, ilkeli, ahlaklı ve çok çalışmaya yönelik siyasi bir disiplin ve nezaket içinde bugünlere kadar çalıştım. Bugün de önümüzde bir erken genel seçim var. Bu münasebetle de milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa ettim. Şu anda tüm aday adayı arkadaşlarımızın yaşayacağı gibi temayül yoklaması, mülakatlar gibi bir dizi çalışmalar bizi bekliyor. Biz de bu süreç doğrultusunda çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Bugüne kadar kendilerine destek veren teşkilat mensuplarına teşekkür eden Demir, "Bizi gönülden destekleyen, kapılarını çaldığımızda gönül kapılarını sonuna kadar açan Fatihlilere, hanımefendilere, beyefendilere, çocuklara canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Kuruluşundan bu yana partimizin değişik kademelerinde bana hizmet etme fırsatı tanıyan, her daim bizi cesaretlendiren, arkamızda duran, destekleyen yegane güven kaynağımız olan Sayın Cumhurbaşkanımıza da sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Bu kararın öncelikle şahsıma, Fatihimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



''KENDİ TERCİHİMLE MÜRACAATTA BULUNDUM''



Milletvekilliği aday adaylığı için teklif alıp almadığının sorusu üzerine ise Demir, "Ben bütün aday adayları gibi kendi tercihimle müracaatta bulundum ve inşallah tüm aday adayı arkadaşlarımızın geçtiği süreçten geçeceğiz." yanıtını verdi.