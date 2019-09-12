Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ahmet Davutoğlu ve diğer isimlerin partiden ihraç edilmesiyle ilgili olarak YeniAkit’e yaptığı açıklamada,”Cuma günü bir açıklama yapacağız. Şahsımla ilgili de henüz bir ihraç tebligatı elimize ulaşmadı” dedi.

Bizlere kapı gösterilmiştir

Temurci, “Son aşamaya kadar AK Parti’nin ilkelerine vurgu yaparak bir ümidi canlı tutmaya çalıştık. Bu ümit; bizlere kapı gösterilerek sonlandırılmıştır. Değerlerimiz uğruna mücadele verdiğimiz bir yapının kendi genel başkanlığı, milletvekilliğini, il başkanlığını yapmış kişilerin öze dönüş davetlerine bu şekilde cevap vermelerini en iyi milletimiz değerlendirecektir” dedi.

Henüz tarih belli değil

Kasım ayında parti kuracakları iddialarıyla ilgili de konuşan Temurci, “Bu değerlendirme; parti kurun şeklinde olursa şu aşamadan sonra bu da önemli bir seçenektir. Siyasi oluşumlarda şu tarih diye bir zaman telaffuz etmek doğru değildir. Doğru zamanda, doğru hareketi yapacağımızdan herkes emin olsun” diye konuştu.