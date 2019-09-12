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Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor

AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, “Geçen hafta şahsımla ilgili kararın, İl Yönetim kurulunda imzaya açılmış olduğunu biliyorum. Henüz tarafımıza bir tebliğat gönderilmemiştir” dedi.

12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

AK Parti tarafından disiplin kuruluna sevk edilen eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, Ahmet Davutoğlu ve diğer isimlerin partiden ihraç edilmesiyle ilgili olarak YeniAkit’e yaptığı açıklamada,”Cuma günü bir açıklama yapacağız. Şahsımla ilgili de henüz bir ihraç tebligatı elimize ulaşmadı” dedi.

Bizlere kapı gösterilmiştir

Temurci, “Son aşamaya kadar AK Parti’nin ilkelerine vurgu yaparak bir ümidi canlı tutmaya çalıştık. Bu ümit; bizlere kapı gösterilerek sonlandırılmıştır. Değerlerimiz uğruna mücadele verdiğimiz bir yapının kendi genel başkanlığı, milletvekilliğini, il başkanlığını yapmış kişilerin öze dönüş davetlerine bu şekilde cevap vermelerini en iyi milletimiz değerlendirecektir” dedi.

Henüz tarih belli değil

Kasım ayında parti kuracakları iddialarıyla ilgili de konuşan Temurci, “Bu değerlendirme; parti kurun şeklinde olursa şu aşamadan sonra bu da önemli bir seçenektir. Siyasi oluşumlarda şu tarih diye bir zaman telaffuz etmek doğru değildir. Doğru zamanda, doğru hareketi yapacağımızdan herkes emin olsun” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 15:32
  1. eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci
  2. ak parti

YORUM YAZ

  • Ahmet DÖNMEZAhmet DÖNMEZ14 dk önce
    Sayın il başkanı bize kapı gösterilmiş ve parti kurun denmişse bu bir seçenekdir diyor .Anlaşılan o durki yeni parti kuranlarla bir teması söz konusudur ki bu da bir seçenektir diyor.Halbuki benim böyle bir oluşumla uzakdan yakından alakam yok partim beni dışlamış kapı dışarı etse dahi bu yeni oluşumun içinde olmayaçağım ülkemin menfaatleri bunu gerektiriyor dese kendisi için daha isabetli olur bizlerde kendisini takdir eder saygı duyardık .Anlaşılan o ki ben her yerde işimi götürürüm benim için fark etmez anlamı taşıyan bu sözleri hoşdeyil.

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