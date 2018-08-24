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Bir işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasına soruşturma başlatıldı

Kırşehir'de florit madeninde meydana gelen ve bir kişinin yaşamını yitirdiği maden kazası hakkında soruşturma başlatıldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 16:27
Bir işçinin yaşamını yitirdiği maden kazasına soruşturma başlatıldı

Kırşehir'in Kaman ilçesindeki florit madeni ocağında bir işçinin yaşamını yitirdiği göçükle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaman Cumhuriyet Savcılığı, Yeniyapan köyünde bulunan maden ocağındaki incelemelerin ardından soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında olay günü işçilerle madene girdiği belirtilen işletme sahibi Ali K. ve göçükten kendi imkanlarıyla kurtulan işçi Ercan Akkuş'un ifadeleri alındı.

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA GÖÇÜKTEN ÇIKTI

Maden ocağındaki iş güvenliğiyle ilgili şirketin yetkilisinin de ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Bu arada, göçükte hayatını kaybeden işçi Abdullah Eyüp Arslan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Kaman Devlet Hastanesi'nden alınarak memleketi Elazığ'a götürüldü.

Yeniyapan köyündeki florit madeni çıkarılan ocakta göçük meydana gelmiş, tüneldeki 3 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başarmıştı. Göçük altında kalarak yaşamını yitiren Abdullah Eyüp Arslan'ın cansız bedeni, AFAD ekibi tarafından çıkarılmıştı.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 16:27
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  2. Elazığ
  3. Kaman
  4. florit madeni
  5. Kaman Cumhuriyet Savcılığı
  6. Yeniyapan
  7. Abdullah Eyüp Arslan
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  9. AFAD

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