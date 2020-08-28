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Gündem Bir işçinin ihmali binlerce işçiyi tehdit ediyor
Gündem

Bir işçinin ihmali binlerce işçiyi tehdit ediyor

Son günlerde artan vaka sayıları ile birlikte bir arada çalışan işçiler için de riskin artması ve vakaların görülmeye başlaması üzerine kâğıt ve mobilya işçilerinin bağlı olduğu Öz Ağaç-İş Sendikası, işyerlerinde koronavirüs önlemlerini artırdı.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 10:19:00 -
Bir işçinin ihmali binlerce işçiyi tehdit ediyor

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Fabrikalarda toplu olarak çalışan işçiler her ne kadar hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralına uysa da salgın riski işçiler için çok tehlikeli boyutlara ulaştı. Hijyen ve temizliğin büyük önem taşıdığı bu günlerde tüketimi artan tuvalet kâğıdı, havlu, bebek bezi gibi ürünler üreten fabrikalar işçileri koronavirüs salgınından korumak için büyük özveri gösteriyor.

Öz Ağaç-İş Sendikası Genel Başkanı Tuncay Dolu, bir işçinin ihmalinin binlerce işçinin salgına yakalanmasına, üretimin durmasına hatta can kayıplarına neden olabileceğini belirterek “İşçilerimiz zaten maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak çalışıyor. Biz de sendika olarak işçilerimize 120 bin adet maske dağıttık ve maske dağıtımını her ay devam ettireceğiz. İşyerlerinde atölye, tuvalet, yemekhane gibi bir arada kullanılan alanlarda gerekli bilgilendirme afişlerimizi bulunduruyor, hijyen kontrollerini takip ediyoruz. İşyerine giriş çıkışlarda işçilerin ateşi ölçülüyor, işyeri temsilcilerimiz sürekli tedbirlere uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. Salgının başladığı ilk günden bugüne işçinin yanında yer aldık.

Üyelerimizin çocukları için ‘Hayat Eve Sığar’ sloganı ile yarışmalar düzenleyerek hediyeler dağıttık, düzenlediğimiz sünnet etkinliği ile çocuklarımızı sünnet ettirdik, tüm üyelerimize hayat sigortası yaptırdık. Bu dönemde büyük emeği geçen sağlık çalışanlarımızı da unutmayarak Ankara ve Kayseri’deki pandemi hastanelerine oturma grubu hediye ettik” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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