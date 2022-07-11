'Bir insan nasıl bu kadar hain olur?' sorusunu cevapladı! Can Dündar'dan taşları yerine oturtan paylaşım...
FETÖ firarisi Can Dündar, eşcinsel sapkın Barbaros Şansal'ın doğum gününü kutladığı mesajında, hakkındaki bütün soru işaretlerinin cevabını verdi.
Yeniakit.com.tr
Ülkesine ihanet edip firar ederek Batı'ya sığınan Can Dündar, yaptığı paylaşımla tüm taşları yerine oturttu.
FETÖ firarisi Dündar, eşcinsel sapkın Barbaros Şansal'ın doğum gününü Twitter hesabından paylaştığı mesajla kutladı.
Şansal ile alkol aldıkları masadan bir kare paylaşan Can Dündar, mesajına "Nice yaşlara sevgili" notunu yazdı.