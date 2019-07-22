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Bir İngiliz Antropoloğun Gözünden 31 Mart Olayları ve İstanbul

İngiliz arkeolog Sir W.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Bir İngiliz Antropoloğun Gözünden 31 Mart Olayları ve İstanbul

İngiliz arkeolog Sir W. M. Ramsay tarafından 31 Mart Olayı’nın yaşandığı günlerde İstanbul’da kaleme alınan İsyan Günlerinde İstanbul adlı kitap raflardaki yerini aldı.


İngiliz arkeolog Sir W. M. Ramsay tarafından kaleme alınan İsyan Günlerinde İstanbul adlı kitap Timaş Tarih Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Modern Türkiye tarihinin en önemli kırılma noktalarından birini teşkil eden 31 Mart İsyanı ve bu isyanın bastırılması ile birlikte artık Osmanlı yönetiminde bir daha eski usullere geri dönülemeyeceği ve İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin gücü ortaya konulmuş oldu.


Anadolu’da arkeolojik araştırmalar yapmak için yola çıkan Sir W.M. Ramsay, eşi ve kızı ile birlikte bir anda kendilerini imparatorluğun başkentinde tehlikeli bir iktidar oyununun ortasında buluverdi. Ramsay ailesi, bu 17 günlük maceraları boyunca İstanbul’un pek çok farklı yerini ziyaret edip pek çok farklı kişilerle görüşme imkânı buldu. Bu ziyaretlerinden ve görüşmelerinden edindikleri bilgileri günü gününe kaydetti. Daha sonra Sir Ramsay bu notları bir araya getirerek modern Türk tarihi için paha biçilemez bir kaynak eser ortaya koydu. Mümkün olduğunca 31 Mart İsyanı hakkında farklı bakış açısına sahip kişilerin izlenimlerini de eserinde yansıtmaya çalışan Sir Ramsay, İsyan Günlerinde İstanbul’un ayrıntılı bir fotoğrafını çekmektedir.


Kitap, arkeolog olan Sir W. M. Ramsay tarafından 31 Mart Olayı’nın yaşandığı günlerde İstanbul’da kaleme alındı. Kitabın içerisinde yazarın eşi tarafından isyan sırasında çekilen ve başka bir yerde bulunmayan fotoğraflar yer alıyor. Orijinal görsellerin süslediği, dikkat çekici ayrıntılarla okuru tadına doyulmaz bir tarih yolculuğuna çıkaran kitap belki her gün geçtiğimiz cadde ve sokaklarda bundan 110 yıl önce yaşanan kanlı bir iktidar mücadelesini ayrıntılı bir biçimde anlatıyor.Kitabı eline alan bir okuyucu, anlatılanlar eşliğinde bireysel olarak İstanbul sokaklarında 31 Mart İsyanı’nın izlerini sürebilecek.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
  1. kitap
  2. fotoğraf

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