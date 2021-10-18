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Gündem Bir ilk olacak! Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı
Gündem

Bir ilk olacak! Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Başkan Erdoğan'ın yarın ziyaret edeceği Togo'nun başkenti Lome caddelerine Erdoğan ile Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe'nin fotoğraflarının yer aldığı afişler asıldı, sokaklar ise Türk bayraklarıyla donatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-18 21:32:00 -
Bir ilk olacak! Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı

Togo, Türkiye'den cumhurbaşkanı düzeyinde ilk kez yapılacak ziyaret öncesi hazırlıkları tamamladı. Şehrin ana geçiş güzergahlarına Türk bayrakları asıldı.

Şehrin 10 farklı noktasına ise Erdoğan ve Togolu mevkidaşı Gnassingbe'nin fotoğraflarıyla "Birlikte Daha Adil Bir Dünya Mümkün" ifadesinin yer aldığı afişler yerleştirildi.

AA muhabiri, tarihi ziyaret öncesi Togolulara da 2 ülke arasındaki ilişkileri ve ziyareti sordu.

Müdür yardımcısı olarak çalışan 27 yaşındaki Cherafdine Tchadjobo, ziyaretten afişler sayesinde haberdar olduğunu ve neredeyse tüm önemli noktalarda afişlere rastladığını kaydetti.

Tchadjobo, "Türkiye'nin Lome'de büyükelçilik açtığını biliyordum. Türk Cumhurbaşkanının resmi ziyaret düzenlemesi eminim ilişkileri çok geliştirecektir. İki ülkenin birbiriyle yakın dost olacağına inanıyorum." dedi.

Endüstri mühendisi 24 yaşındaki Monique Adade da Türkiye'nin adını son yıllarda çok sık duymaya başladığını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştiğini fark ettiğini vurgulayan Adade, Türkiye gibi bir partnerin Togo'ya fayda sağlayacağını dile getirdi.

Adade, "Afişleri görünce Türk Cumhurbaşkanının ziyaretinden haberdar oldum. Bu ziyaret eminim iki ülke için önemli fırsatlar doğuracaktır." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi çok merak ettiğini ancak henüz gitme şansı yakalayamadığını dile getiren Adade, Türk Hava Yolları'nın birçok Afrika ülkesinde direkt seferi olduğunu hatırlatarak, yakın zamanda Lome'den de Türkiye'ye direkt sefer beklediklerini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Angola ile başladığı 4 günlük Afrika turunda ikinci durağı Togo olacak.

Togo'ya Türkiye'den düzenlenen ilk resmi ziyaret Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından 20 Temmuz 2020'de yapılmış, Türkiye'nin Lome Büyükelçiliği de 1 Nisan 2021'de açılmıştı.

 

 

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