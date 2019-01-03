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Bir ilk gerçekleşecek! Bahçeli başka partiye oy verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin aday çıkarmadığı Ankara'da, Cumhur İttifakı çerçevesinde AK Parti'nin adayı Özhaseki'ye oy vermesi bekleniyor.

03 Ocak 2019 Perşembe 20:36
Bir ilk gerçekleşecek! Bahçeli başka partiye oy verecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu her yıl Ankara'da bulunan Anıttepe Ortokulu'nda kullanıyor. Bahçeli'nin, partisinin aday çıkarmadığı Ankara'da AK Parti'nin Adayı Özhaseki'ye oy vermesi bekleniyor.

Cumhur İttifakı çerçevesinde MHP, Ankara'da aday çıkarmayacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, Ankara'da ikamet etmesi nedeniyle AK Parti'nin adayı Mehmet Özhasekiye oy vermesi bekleniyor.

Bahçeli'nin oy kullandığı ilde MHP aday çıkarmıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulan seçim ittifakıyla iki parti de bazı il ve ilçelerde aday çıkarmama kararı aldı. MHP'nin 3 büyükşehirde aday çıkarmama kararına karşılık AK Parti ise Isparta, Manisa, Mersin ve Osmaniye gibi illerde aday çıkarmayacak. MHP, Devlet Bahçeli'nin oy kullandığı Ankara'da AK Parti'nin adayı Mehmet Özhaseki'yi destekliyor.

Bahçeli, Özhaseki'yi destekleyecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu her yıl Ankara'da bulunan Anıttepe Ortokulunda kullanıyor. Bahçeli'nin oy kullanacağı ilçede AK Partili Amber Türkmen, büyükşehirde ise Mehmet Özhaseki'ye oy vermesi bekleniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 20:36
  1. Osmaniye
  2. Manisa
  3. Mersin
  4. Isparta
  5. Ankara
  6. Devlet Bahçeli
  7. MHP
  8. AK Parti

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