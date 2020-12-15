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Teknoloji Bir ilk... Airbus geliştirdi, ilk kez görüntülendi
Teknoloji

Bir ilk... Airbus geliştirdi, ilk kez görüntülendi

Airbus, Avrupa'nın ilk beş metrelik konuşlandırılabilir anten reflektörünü görücüye çıkardı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 08:44:00 - 2020-12-15 08:48:53
Bir ilk... Airbus geliştirdi, ilk kez görüntülendi

70 kilogramlık açılabilir reflektör, dünya gözlemi için bir radar cihazından daha yüksek çözünürlük sağlanmasına yardımcı olacak. Hafif tasarımı ve sağlamlığı ile yarı sert reflektör teknolojisi, klasik örgü reflektörlere kıyasla önemli avantajlar sunuyor.

Reflektör, geniş çapı ile herhangi bir roket kaportasına sığmadığından kompakt bir şekilde istiflenmesi gerekiyor. Kaporta serbest bırakıldıktan sonra, reflektör 1,6 ila 5 metre aralığında bir çiçek gibi açılıyor. Çözülemez parabolik reflektör konsepti, uygun maliyetli ve küçük radar görevleri veya takımyıldızlarını etkinleştirerek Airbus’un pazara girmesini sağlıyor.

Yoğun konuşlanma ve çevresel testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, kalifikasyon modeli, uydu sistemi seviyesinde daha ileri testler için müşteriye teslim edildi.

2021’de uçuş biriminin teslim edilmesi planlanırken 2022'de ihracat müşterisi için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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