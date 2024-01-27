22 yıllık ilişki uzmanından bu 4 şey varsa: sonrası için önemli !Bunu yapanlar için çare olacak!

Deneyimiyle öne çıkan ilişki uzmanı Klinik Psikolog Dr. Kathy Nickerson uzun sürecek bir ilişkinin, aslında 4 farklı işareti bulunduğunu anlattı. Baştan bu işaretlere dikkat ederek ilişkinizin ne kadar sağlam olduğunu test edebilirsiniz.

Çare oluyor!

Bu alanda 22 yıllık deneyime sahip olan Dr. Kathy Nickerson, bir ilişkinin güçlü olduğuna dair göstergelerin arasında "kendini rahat hissetmek", "eşinin mutluluğunun gerçekten önemsenmesi" ve "birbirine karşı nazik" davranılmasının yer aldığını söyledi.

Çiftlerle uzun süre çalıştıktan sonra bir ilişkiyi iyileştirmek için hiçbir zaman 'geç' olmadığını söyleyen Nickerson, bu dört noktanın klinik gözlemleri olduğunu anlattı. İlişkiniz istediğiniz noktada değilse, pes etmeden harekete geçilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

"GERÇEKTEN NE İSTEDİĞİNİZİ KONUŞUN"

Gerçekten neyi istediğinizi düşünmenizi söyleyen Nickerson, bunun nazik şekilde söylemenin yolunu bulmanın büyük bir değişim ortaya çıkarabileceğini belirtiyor. Ne hissettikleri ve neye ihtiyaç duydukları hakkında sık sık konuşmayı taahhüt eden çiftlerin, içine kapanan, sunulana razı olan ve sorunlarla ilgili konuşmayan çiftlerden daha iyi ilişki yürüttüklerini belirtiyor.

Nickerson, "kolay" hissettiren bir ilişkinin sağlıklı bir ilişkinin de formülü olduğunu belirtiyor. Nickerson bu durumu; "Eşle bağlantı kurmanın veya eşinizden duygusal destek almanın günlük bir mücadele veya zorluk gibi gelmemesi" diyerek açıklıyor.

Böyle ilişkilerde "hayat zor olsa ve kişisel zorluklarla karşılaşsanız bile ilişkiniz güvende, rahat ve kolay geliyor" diyen Nickerson, tüm ilişkilerde zor dönemler olsa da, uzun sürmesi en muhtemel olanların zorlu noktaların çok az olduğu ilişkiler olduğunu belirtiyor.

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ADİL DÖVÜŞÜN!

Nickerson, adil dövüşme ile kastının ilişkilerde kavga etmenin amacının birbirlerini yok etmek değil, iletişim kurmak olduğunu bilmeleri olduğunu söylüyor. Birbirlerinin duygularını önemseyen, ses tonuna ve bir şeyleri nasıl ifade ettiklerine dikkat edenlerin, ilişkiyi daha sağlam bir şekilde inşa ettiğine vurgu yapıyor.

Dr. Nickerson, eşin mutluluğunu önemsemenin hayati önem taşıdığını söylüyor çünkü iyi bir ilişkinin temelinde sağlam bir dostluk olduğunun altını çiziyor. "Bizi seven, bizimle aktif olarak ilgilenen ve bizim için elinden geleni yapan insanlara kendimizi daha yakın hissediyoruz" diyor.

Nickerson, "Sağlıklı çiftler bunu yapıyor ve eşinin neyin mutlu ettiğine dikkat ediyorlar. En güçlü çiftler, özellikle ev işleri ve aile için yapılan seçimler (hangi restoranda yemek yeneceği gibi) söz konusu olduğunda, ilişkilerindeki adaleti gelişigüzel takip ederler. Her iki tarafın da eşit muamele görmesini sağlamaya çalışıyorlar" açıklamasında bulunuyor.

Dr Nickerson'a göre son işaret, hayatta işler zorlaştığında bile birbirinize karşı nazik olmayı hatırlamaktır. Kalıcı güce sahip çiftlerin, birbirleri için "güvenli bir liman" olduklarının farkında olduklarını söylüyor.

"Sözlerinde yumuşak, davranışlarında nazik olma konusunda kararlıdırlar. Kendilerini güvende, değerli ve sevilmiş hissetmelerini sağlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. İncindiğinde veya üzüldüğünde, onları dinlemek, rahatlatmak ve desteklemek için her şeyi bırakırlar. Eşlerinin duygularını aktif olarak dinliyorlar ve bu duyguları doğruluyorlar" diyor.

Dr Nickerson, bu dört işaretten en önemlisinin, eşinin mutluluğunun sizin için önemli olduğuna inanıyor. İlişkinizin bu unsuru doğruysa, içgüdüsel olarak onları destekleyecek ve onlara şefkat gösterecek şeyler yapmanız gerektiğini söylüyor

Hayallerini, duygularını ve korkularını sorulmasını belirtiyor. "Onlara hayallerini, duygularını ve korkularını sorduğunuzda, korkularınızı hafifletmek ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için birlikte elinizden geleni yapacaksınız" diyerek ortam bir yaşam kurmanın detaylarındaki sırrı paylaşıyor.

Nickerson; "Hepimiz gerçekte kim olduğumuza saygı duyulduğunu ve değer verildiğini hissettiğimiz ilişkilerde kalmak istiyoruz. Eğer eşinizin mutluluğu sizin için gerçekten önemliyse, doğal olarak kabul ve hayranlık uyandıran birçok şey yapacaksınız" diyerek uzun ilişkinin sırlarını açıkladı.