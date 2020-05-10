Bir ilimizi tedirgin eden gelişme! Maske üretimi yapan fabrikada koronavirüs ortaya çıktı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapan bir fabrikada koronavirüs tespit edildi. Fabrika çalışanları karantinaya alındı.
Maske üretimi yapan bir fabrikanın çalışanın koronavirüs tespit edildi. Fabrika ve 70 çalışan karantinaya alındı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde maske üretimi yapılan bir tekstil fabrikası çalışanında Korona virüsü testi pozitif çıktı. 70 kişinin çalıştığı ve 45 gündür maske üretimi yapıldığı öğrenilen fabrika jandarma ekiplerince kapatılarak karantinaya alındı.
Fabrikada çalışan 70 kişi de ekiplerce evlerinden alınarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarına götürülerek karantinaya alındı. Korona virüsü çıkan fabrikada üretilen maskelerin nereye gönderildiği ile ilgili çalışma başlatıldığı belirtildi.