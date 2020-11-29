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Gündem Bir ilimizden kötü haber! Minik bebek koronavirüse yenik düştü
Gündem

Bir ilimizden kötü haber! Minik bebek koronavirüse yenik düştü

Batman'da koronavirüse yakalanan 1,5 yaşındaki Sakine Akdağ isimli bebek hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 17:17:00 -
Bir ilimizden kötü haber! Minik bebek koronavirüse yenik düştü

Batman’da 1 buçuk yaşındaki bebek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayatını kaybeden en küçük hasta

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.

 

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Yorumlar

Abdrhman

Yenik düşer tabii. Saglam insan bile yenik düşer. Adamın astımı , nefes darlığı varmı sorgulamadan maskeleyin bogulsun. Maske hastalar , yaşlılar , nefes darlığı olanlara yasaklanmalidir. Bilim adamlarımız uyuyormu. Diplomayı nereden almış ,,,,,
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