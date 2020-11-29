Bir ilimizden kötü haber! Minik bebek koronavirüse yenik düştü

Batman’da 1 buçuk yaşındaki bebek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, 1 buçuk yaşındaki Sakine Akdağ bir hafta önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi için Batman’da özel bir hastaneye kaldırılan bebek yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayatını kaybeden en küçük hasta

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden Sakine Akdağ'ın Batman'da koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden en küçük hasta olduğu öğrenildi.