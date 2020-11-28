  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum
Gündem

Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Bursa'da koronavirüste yaşanan ikinci dalgayla birlikte ölüm sayısı arttı. Belediye ekiplerince Hamitler Kent Mezarlığı'nda yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi. Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş, "Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Gece saat 23.00´lara kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 17:31:00 - 2020-11-28 17:34:21
Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 ayda Bursa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Vaka artışına bağlı olarak şehirde bulunan pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 76´ya yükseldi.

E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesinin günlük olarak raporladığı şehirdeki günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arası günde ortalama 44 olurken, 19-27 Kasım tarihleri arasında ise günde ortalama 105 oldu.

Vefat sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti.

Belediye ekipleri tarafından Hamitler Kent Mezarlığı´nda yürütülen çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

"Perdemi açmaya korkar oldum"

Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş isimli vatandaş, "Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar? Mezarlıktaki bu manzarayı görenlerin, biraz olsun korkup evlerinde durmalarını ve daha tedbirli olmalarını umuyorum. Buraya gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum. Gece saat 23.00´lara kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum ve ağlamaya başlıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları söylerken bile titriyorum, içimden ağlamak geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ikaz etmişti

Bursa´da vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor" demişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milyonların beklediği zam oranı belli oldu
Ekonomi

Milyonların beklediği zam oranı belli oldu

Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerlendirme oranı yüz 9,11 oldu. Bu oranla birlikte vergi ve cezalarda yüzde..
CHP'li İmamoğlu'ndan küstah
Gündem

CHP'li İmamoğlu'ndan küstah "Kanal İstanbul" yorumu

İstanbullunun sorunlarına çözüm üretmek yerine şov peşinde koşan ve AK Parti döneminde yapılan projelerin üstüne yatan CHP'li İBB Başkanı Ek..
Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu
Dünya

Trump Biden'ın Beyaz Saray'a girebilmesi için şart koştu

ABD Başkanı Donald Trump, ''Biden, Beyaz Saray'a ancak aldığı 80 milyon oyun hileli olmadığı ispatlarsa girebilir'' açıklamasında bulundu...
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay