Bir ilimizden korkutan haber! Gece saatlerine kadar mezar kazılıyor: Feryatları duyuyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 ayda Bursa'da yeni tip koronavirüs vaka sayısındaki artışa dikkat çekerek, tedbirlere daha dikkatli uyulmasını istedi. Vaka artışına bağlı olarak şehirde bulunan pandemi hastanelerindeki yoğun bakım doluluk oranı da yüzde 76´ya yükseldi.

E-devlet üzerinden Bursa Büyükşehir Belediyesinin günlük olarak raporladığı şehirdeki günlük toplam ölüm sayıları 19-27 Ağustos tarihleri arası günde ortalama 44 olurken, 19-27 Kasım tarihleri arasında ise günde ortalama 105 oldu.

Vefat sayısındaki artış üzerine belediye ekiplerinin mezarlıklardaki çalışmaları dikkat çekti.

Belediye ekipleri tarafından Hamitler Kent Mezarlığı´nda yürütülen çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

"Perdemi açmaya korkar oldum"

Evinin penceresinden mezarlık görülen Gülseren Deliktaş isimli vatandaş, "Perdeyi açmaya korkar oldum. Bütün insanların bu manzarayı görüp, ibret almasını isterim. Neden insanlar hala kendi önlemlerini almıyor? Tedbirlere uymayanlar özellikle sağlık çalışanlarının vebalini nasıl üstlenebiliyorlar? Mezarlıktaki bu manzarayı görenlerin, biraz olsun korkup evlerinde durmalarını ve daha tedbirli olmalarını umuyorum. Buraya gelen cenaze araçlarını sayamaz oldum. Gece saat 23.00´lara kadar mezar kazılıyor. İnsanların feryatlarını duyuyorum, ağlama seslerini duyuyorum ve ağlamaya başlıyorum. Gerçekten çok zor. Bunları söylerken bile titriyorum, içimden ağlamak geliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca ikaz etmişti

Bursa´da vaka sayısındaki artışa dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çarşamba günü yaptığı konuşmasında, "Bursa, İstanbul, Kocaeli, İzmir üçüncü zirveyi yaşıyor. Bursa, Ankara, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğunu yönetebilmek için sağlık kuruluşlarımız çaba harcıyor" demişti.