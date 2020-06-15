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Bir ilimizden daha kötü haberler geliyor! Koronavirüs vaka sayısında rekor artış

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, il genelindeki koronavirüs vakalarında rekor bir artışın meydana geldiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:57:00 -
Bir ilimizden daha kötü haberler geliyor! Koronavirüs vaka sayısında rekor artış

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, kent genelinde koranvirüs vaka sayısının arttığını belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek" dedi.

Manisa Valiliğine atanan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Gazeteciler Cemiyetine veda ziyaretinde bulundu.

"Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek"

Burada koronavirüs salgınına ilişkin açıklamada bulanan Vali Karadeniz, bugüne kadar kentte 5 bin 286 kişiye test yapıldığı belirterek, "Kastamonu'da son zamanlarda bir artış var, bu işin şakası yok. 3 günlük rakamlar yüksek. Her gelen rakam ilin rekor sayısı. Dünkü sayımız, pandeminin en yüksek dönemdeki sayıdan da yüksek. Ölüm vakalarında sayımız düşük; iki elin parmak sayısından daha az" dedi.

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