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Yerel Bir ilimizde yeni virüs paniği! 19 köy karantinaya alındı
Yerel

Bir ilimizde yeni virüs paniği! 19 köy karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda ortaya çıkan koyun-keçi çiçeği hastalığı nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:29:00 -
Bir ilimizde yeni virüs paniği! 19 köy karantinaya alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı 19 köyde küçükbaş hayvanlarda bulaşıcı hastalık tespit edilmesi üzerine karantina uygulamasına başlandı.

İlçeye bağlı Öğberler köyünde ortaya çıkan koyun-keçi çiçeği hastalığı diğer köylere de yayılmaması için küçükbaş hayvanların girişi ve çıkışı yasaklandı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı tarafından Öğberler, Vakıf, Yazıören, Aydın, Kirencik, Yeniköy, Akkaya, Güllük, Alacabük, Ortaköy, Hasbeyler, Düzpelit, İskenderli, Aşağıkayalıdere, Hacıuslu, Yukarıhocalar, Aşağıhocalar, Sütlüce ve Sakallar köylerinde karantina uygulanmaya başlandı.

Dışarıyla temas yasaklandı

19 köyde bulaşıcı hastalık bitene kadar koyun ve keçi türü hayvanların dışarıyla teması yasaklandı. Ortaya çıkan koyu-keçi çiçeği hastalığı sebebiyle Süleymanbeyler köyünde pazar günleri kurulan Subaşı hayvan pazarı da hastalık sona erene kadar kapatıldı.

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