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Yerel Bir ilimizde yeni salgın alarmı! Herkes hastanelik oldu
Yerel

Bir ilimizde yeni salgın alarmı! Herkes hastanelik oldu

Dünya koronavirüs salgınıyla pençeleşirken Tranzon'un Sürmene ilçesinden gelen bir haber korkuttu. İlçede bir vatandaşın büyükbaş hayvanını kesip, etini komşularına dağıtmasının ardından çok sayıda kişi şarbom şüphesiyle hastaneye başvurdu. Ekipler mahalleyi karantinaya aldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 12:28:00 -
Bir ilimizde yeni salgın alarmı! Herkes hastanelik oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde yeni bir alarm verildi. İlçedeki bir vatandaşın büyükbaş hayvanını keserek etini komşularına dağıttı. Dağıtılan etten yiyen 5 kişi mide bulantısı, kusma şikayetiyle ilçedeki devlet hastanesine başvurdu. Rahatsızlanan kişiler taburcu edilirken, İlçe Sağlık ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Hayvandan alınan numunelerin incelenmesi sonrası, hayvanın şarbon mikrobu taşıdığı tespit edildi.

Mahalle karantinada

Tespitler sonrası ekipler mahalleyi karantinaya alarak mevcut çalışmalarını genişletti. Mahallede dezenfeksiyon işlemleri sonrası tedbirler alınarak henüz tüketilmeyen etler imha edildi. Mahalledeki küçükbaş ve büyükbaş hayvanlara koruyucu aşı yapıldı.

Öte yandan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, mahallede tüm tedbirlerin alındığını ve gerekli çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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