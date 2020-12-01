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Gündem Bir ilimizde tedirgin eden koronavirüs gelişmesi! Vaka sayıları 800'lere yükseldi
Gündem

Bir ilimizde tedirgin eden koronavirüs gelişmesi! Vaka sayıları 800'lere yükseldi

Türkiye'de koronavirüste ikinci dalganın yaşanması sonrası ek tedbirler alındı. Zonguldak ilimizdeki vaka sayılarının yeniden patlaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:33:00 -
Bir ilimizde tedirgin eden koronavirüs gelişmesi! Vaka sayıları 800'lere yükseldi

Zonguldak'ta günlük 800'lere ulaşan vaka sayılarının ardından corona virüs vakası artışı Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulamasına da yansıdı.

Kent genelinde artan vaka sayılarının günlük 800'lere ulaşmasının ardından yaşanan artış, HES mobil uygulamasına yansıdı. Özellikle son 15 günde kentin yoğun olan bölgelerinin neredeyse tamamı 'yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renge boyandı.

İlçelerde de vaka artışları HES uygulamasında dikkat çekti. Zonguldak Valiliği ve kaymakamlıklar, artan vaka sayılarının önüne alınan tedbirlerle geçmeye çalışıyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 24 saat çalışarak salgının önüne geçmek için büyük mücadele veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de kent merkezlerinde halkın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları için sık sık uyarılarda bulunuyor.

Vatandaşlardan Uğur Kutoğlu, vaka artışı durdurmak için daha fazla tedbir alınması gerektiğini ifade etti.

Kutoğlu, şehirlerarası yolcu taşımacılığında da kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyerek, "Özellikle İstanbul'dan gelen vakaları engellemiş olsa bir de 14 gün boyunca kısıtlama yapsalar bence bunu bitirirler. Öyle kısıtlamalarla bu işin düzeleceğini sanmıyorum" diye konuştu.

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