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Yaşam

Bir ilimizde panik! Et ile besleniyorlar

Adıyaman ilimizde ‘Camel Spider’ olarak adlandırılan etçil bir örümcek türü görüldü. Bölge halkı yaşanan durum karşısında tedirgin oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 01:11:00 -
Bir ilimizde panik! Et ile besleniyorlar

Adıyaman merkeze bağlı Rezip Köyü civarında vatandaşlar tarafından görülen örümcek hem tedirginliğe neden oldu hem de vatandaşlar tarafından fotoğrafları çekildi.

Dünyada ‘Camel Spider’ olarak bilinen ülkemizde de ‘Sarı Ömer’ ya da ‘Sarı kız’ olarak adlandırılan örümceğin özellikle akrep, kertenkele, fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği öğrenildi.

Sıcak iklimlerde gece ortaya çıkan Sarı kız örümceğini gören vatandaşlar, örümceğin fotoğraflarını çektikten sonra zarar vermeden serbest bıraktı.

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