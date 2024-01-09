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Yerel Bir ilimizde daha okullara kar tatili!
Yerel

Bir ilimizde daha okullara kar tatili!

Yeniakit Publisher
2024-01-09 15:45:00 -
Bir ilimizde daha okullara kar tatili!

Çanakkale genelinde yaşanan kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle, bazı ilçelerdeki okullar tatil edildi.

Çanakkale'de kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi.

Lapseki, Biga, Yenice, Çan ve Gelibolu ilçelerinde bugün öğleden sonrası taşımalı eğitim öğrencileri için okulların tatil edildiği duyuruldu.

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