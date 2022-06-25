Bir ilimizde daha korkutan orman yangını! Anında karadan ve havadan müdahale başladı
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangına anında havadan ve karadan müdahale başladı.
İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın, Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı.
Ekipler müdahaleye başladı
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.