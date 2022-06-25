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Aktüel Bir ilimizde daha korkutan orman yangını! Anında karadan ve havadan müdahale başladı
Aktüel

Bir ilimizde daha korkutan orman yangını! Anında karadan ve havadan müdahale başladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle çıkan yangına anında havadan ve karadan müdahale başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 16:41:00 -
Bir ilimizde daha korkutan orman yangını! Anında karadan ve havadan müdahale başladı

İzmir'in Bayındır ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, Bayındır ilçesi Ovacık Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebepten çıktı.

Ekipler müdahaleye başladı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere, 2 helikopter, 2 uçak, 10 arazöz ve 2 dozer ile havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Yorumlar

Mustafaca

Kesin bu seferde bacısına kızan biri yine çekip kafayı yaktı..yerseniz..10 yılın 1/3 3.5 yıl bakılacak bir cezaevi müşterisi daha
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