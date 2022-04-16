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Ekonomi Bir ilimiz için petrol müjdesi! Karar verildi
Ekonomi

Bir ilimiz için petrol müjdesi! Karar verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına Adana'da petrol araması için ruhsat verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 10:03:00 -
Bir ilimiz için petrol müjdesi! Karar verildi

TPAO'ya Adana'da petrol arama ruhsatı verildi. 15 bin 398 hektarlık sahada 5 yıl süreyle petrol aranabilecek.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), Adana'da bulunan 15 bin 398 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, 15 bin 398 hektar yüz ölçümüne sahip saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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