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Gündem Bir ili kana bulayacaklardı! Tutuklandılar
Gündem

Bir ili kana bulayacaklardı! Tutuklandılar

Şanlıurfa’da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki terörist ile 3 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 10:36:00 -
Bir ili kana bulayacaklardı! Tutuklandılar

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Bekçilerin durumundan şüphelendiği 4 şahıs durdurularak GBT sorgulaması ve üst aramaları yapıldı. Terörist olduğu ve PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişinin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye, 1 adet USB bellek ele geçirildi.

USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında yaklaşık 10 kilogram patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edildi. Gözaltına alınan biri terörist 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

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