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Yerel Bir ilde daha ormanlık alana girişler yasaklandı
Yerel

Bir ilde daha ormanlık alana girişler yasaklandı

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Bir ilde daha ormanlık alana girişler yasaklandı

Bingöl'de orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla ormanlık bölgelere girişler tamamen durduruldu.

Artan orman yangını riskine karşı il sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 15 Temmuz 2026 ile 1 Ekim 2026 tarihleri arasında Bingöl Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda yasaklandı.

Kararın, orman yangınlarının önlenmesi ve yangın doğal alanların korunması amacıyla alındığı belirtilirken, vatandaşların alınan tedbirlere uymaları istendi.

Denetimlerin ilgili kurumlar tarafından aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

 

Valilik'ten yapılan açıklama şöyle:

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