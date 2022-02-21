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Ekonomi Bir ilde daha ekemeğe zam yapıldı
Ekonomi

Bir ilde daha ekemeğe zam yapıldı

Artan maaliyetleri gerekçe gösteren Bursa Fırıncılar Odası, 2,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-21 21:56:00 -
Bir ilde daha ekemeğe zam yapıldı

Ülke genelinde fırıncılar artan maaliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam talep ediyor.

Bursa Fırıncılar Odası da artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam istedi.

3 lira oldu

Oda'nın teklifiyle 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselmiş oldu.

Bugün itibarıyla güncel fiyattan satılacak

Daha önce Bursa'da 2 liradan satılan 200 gram ekmek, aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu.

Bursa'da ekmeğin güncel fiyatı, buün itibarıyla yürürlüğe girdi.

"Devlet desteği olmasa 4 lira olur"

Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, şunları söyledi:

"1 ay önce böyle bir karar almıştık. Ancak vatandaşımıza yansıtmak istemedik. Artan maliyetler sebebiyle bizlerde fazla dayanamadık. 2.5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibarıyla herkes uygulamaya başladı. Tabii ki serbest piyasada halkımızın istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız."

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