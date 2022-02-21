Bir ilde daha ekemeğe zam yapıldı
Artan maaliyetleri gerekçe gösteren Bursa Fırıncılar Odası, 2,5 lira olan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 lira oldu.
Ülke genelinde fırıncılar artan maaliyetleri gerekçe göstererek ekmeğe zam talep ediyor.
Bursa Fırıncılar Odası da artan maliyetler nedeniyle ekmeğe iki ayda ikinci kez zam istedi.
3 lira oldu
Oda'nın teklifiyle 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükselmiş oldu.
Bugün itibarıyla güncel fiyattan satılacak
Daha önce Bursa'da 2 liradan satılan 200 gram ekmek, aralık ayında yapılan zamla 2,5 liradan satışa sunulmuştu.
Bursa'da ekmeğin güncel fiyatı, buün itibarıyla yürürlüğe girdi.
"Devlet desteği olmasa 4 lira olur"
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, şunları söyledi:
"1 ay önce böyle bir karar almıştık. Ancak vatandaşımıza yansıtmak istemedik. Artan maliyetler sebebiyle bizlerde fazla dayanamadık. 2.5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibarıyla herkes uygulamaya başladı. Tabii ki serbest piyasada halkımızın istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız."