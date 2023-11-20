Bir ilde daha eğitime ara
Olumsuz hava koşulları sebebiyle Sinop'ta eğitime bir gün ara verildi.
Sinop’ta olumsuz hava şartlarından dolayı eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, “Sinop Merkez, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ilçelerimiz ve köylerimizde tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, halk eğitim kurslarında, özel öğretim kurslarında, 20 Kasım 2023 günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" denildi.
Hamile ve özel birey çalışanlar idari izinli
Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan; hamile ve engelli kamu çalışanlarımız bir gün süre ile idari izinli sayılacaklardır” ifadeleri kullanıldı.