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Ekonomi Bir ilde daha belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı
Ekonomi

Bir ilde daha belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı

Yeniakit Publisher
2024-02-28 14:19:00 -
Bir ilde daha belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı

Ramazan ayı için geri sayım başlarken pide fiyatları da açıklanmaya başladı. Son olarak Uşak'ta ramazan pidesi fiyatı açıklandı.

Uşak’ta geçen yıl 330 gramı 10 TL’den satılan Ramazan pidesi, bu yıl 350 gramı 20 TL’den satılacak.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin fiyat tarifesi oldu. Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 2023 Yılında susamlı Ramazan pidesi 330 gramı 10’TL’den satılırken, bu sene ise 350 gramı 20 TL’den satılacak.

Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu
Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu

Ekonomi

Ve beklenen haber geldi! İstanbul ve Ankara için pide fiyatı belli oldu


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