Bir ilde daha belli oldu! İşte Ramazan pidesi fiyatı

Uşak’ta geçen yıl 330 gramı 10 TL’den satılan Ramazan pidesi, bu yıl 350 gramı 20 TL’den satılacak.

Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala sofraların vazgeçilmesi olan Ramazan pidesinin fiyat tarifesi oldu. Uşak Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar Ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından Ramazan pidesi fiyatları belli oldu. 2023 Yılında susamlı Ramazan pidesi 330 gramı 10’TL’den satılırken, bu sene ise 350 gramı 20 TL’den satılacak.

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