Bir ilde daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi

Kütahya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ali Çelik başkanlığında bir araya geldi.

​Pandemi ile mücadelede 65 yaş üstü vatandaşların salgından korunmasının büyük önem arz ettiğine dikkat çekilerek Kütahya'da 65 yaş üstü hastaların sayısında bir artış olduğu ve bu nedenle bazı kısıtlamalara gidileceği belirtildi.

Çok sayıda mekan yasaklandı

Alınan kararlara göre, insan yoğunluğu alan Balıklı Mahallesi Kıbrıs Caddesi, Gazi Kemal Mahallesi Cumhuriyet Caddesi (Sevgi Yolu), Tahıl Pazarı Sokak, Çemberciler Caddesi, Saman Pazarı Caddesi, Pekmezpazarı Caddesi (Samanpazarı), Paşam Sultan Mahallesi Hisarlı Ahmet Caddesi (Ulu Cami),Hükümet Caddesi Çaprazbahçe Sokak (Yeşil Cami civarı), Servi Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki (Eskişehir Yolu Caddesi) Mecidiye Mahallesi Taşköprü Caddesi'ndeki yoğunluğun koronavirüs bulaşma riskini yükseltmesi nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşların bu bölgelerde bulunan kahvehane, park, kıraathane, çay ocağı, kafeterya gibi kapalı ve açık ortamlarda hafta sonu 12.00-19.00, hafta içi saat 16.00-19.00 saatlerinde girmesinin yasaklanmasına karar verildi.

65 yaş ve üzerindeki misafirlerin kabul edilmesinin, saat 12.00'den sonra pazar yerlerine girişlerinin, 07.00-10.00 ile 17.00-22.00 saatlerinde toplu taşıma kullanımı da yasaklandı.