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Sağlık Bir il daha mavi kategoriye geçti
Sağlık

Bir il daha mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Hatay'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 23:23:00 -
Bir il daha mavi kategoriye geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'la mücadele kapsamında Hatay'ın ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak, "mavi kategori"ye geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hatay ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine geçti. Aşı oranı düşük tüm illerimizde bu hedefe ulaşmalıyız. 81 ilin tamamı bir an önce mavi olmalı." ifadelerini kullandı.

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