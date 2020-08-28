Bir il 15 bin 55 sayısını konuşuyor! Anlamını öğrenen gözyaşlarına hakim olamadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan video izlenme rekorları kırdı

30 Ağustos 1922 tarihinde zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz nedeniyle hazırlanan video belediyenin sosyal medya hesapların paylaşıldı.

Kentin farklı bölgelerinden hazırlanan röpotajlarda Bursalılara 15 bin 55 sayısının ne anlama geldiği soruldu.

Vatandaşlar, kendilerine yöneltilen sorunun ‘ilçe sayısı, doğalgaz metreküpü ve virüs ile alakalı’ olabileceğini ifade etti.

15 bin 55 sayısının Büyük Taarruz’daki şehitleri temsil ettiğini öğrenen Bursalı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

"Onlar sayesinde dimdik ayakta duruyoruz"

Bursalılar videoda düşüncelerini şu ifadelerle dile getirdi:

"Onlar da anne-baba olacaklardı. Onların da hayali vardı. Onların da bir ailesi annesi-babası vardı. Bir de onların yaşadıkları… Allah onlardan razı olsun. Onlar şehit olduğu için biz rahat yaşıyoruz. Onlar sayesinde dimdik ayakta duruyoruz"

İzlenme rekorları kıran videoda mesajına yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ‘Bu cennet vatanı miras bırakan 15 bin 55 şehidimize. Gazi Mustafa Kemal’e ve tüm gazilerimize minnettarız” ifadelerini kullandı.