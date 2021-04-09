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Dünya Bir hayal gerçek oluyor! 4 gün çalışma 3 gün tatil
Dünya

Bir hayal gerçek oluyor! 4 gün çalışma 3 gün tatil

Japonya, ekonomiyi ve iç turizmi hareketlendirmek için 4 gün çalışma 3 gün tatil olan bir modeli gündemine aldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 10:01:00 -
Bir hayal gerçek oluyor! 4 gün çalışma 3 gün tatil

Japonya, çalışma günlerinin dört güne inmesini ve tatil günlerinin de 3 güne çıkmasını tartışıyor.

Hükümet yetkilileri ekonomiyi ve iç turizmi canlandırmak için haftada 3 gün tatil olacak bir modelin faydalı olabileceğini duyurdu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamada bu değişikliği öneren tasarının bir ay içinde parlamentoya sunulmasının planlandığı belirtildi.
Aynı açıklamada plan yürürlüğe girdiğinde çalışanlara bu üç günü seçme hakkı verileceği bilgisi de yer aldı.

Hükümet yeni modelin çalışanların verimliliğini artırmasını umuyor. Aynı zamanda pandemi ile sekteye uğrayan turizm sektörünün de artan izin günleri ile canlanabileceği belirtiliyor.

Microsoft Japonya'da denemişti

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, Japonya'daki çalışanlarıyla 'İş-Yaşam Seçimi Mücadelesi' projesi kapsamında haftada 4 gün mesai yapan çalışanlarına 3 gün tatil hakkı vermişti.
Çalışanlar maaşlarını daha önce 5 gün iş- 2 gün tatil düzeninde olduğu gibi almaya devam etti. Söz konusu proje sonucunda, çalışanların verimliliği %40 artarken, ofis masraflarında tasarruf sağlanmıştı.

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Yorumlar

Bu vatan

Bizdede tam tersi sözde yeni sendikalı olduk tam tersine sendika arasında kşmi leri hafta sonları sendikal hakları var tatil biz yine eski tas yeni hamam. Bunun neresinde adalet.
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Muslim baba

... bende bizde sandim
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