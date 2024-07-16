Bir hayal gerçek oldu! Sonunda Real Madrid'e imza attı
İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.
Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.
Spor
Hollanda mağlubiyeti sonrası Real Madrid'den Arda Güler kararı! Kulübe sızan İspanyol basını duyurdu
Spor
Real Madrid'den Arda Güler kararı! Milli oyuncu gibi herkes şaşkın: Rakiplerin başı fena ağrıyacak artık…