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Spor Bir hayal gerçek oldu! Sonunda Real Madrid'e imza attı
Spor

Bir hayal gerçek oldu! Sonunda Real Madrid'e imza attı

Yeniakit Publisher
2024-07-16 15:26:00 - 2024-07-16 15:27:08
Bir hayal gerçek oldu! Sonunda Real Madrid'e imza attı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.

Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.

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