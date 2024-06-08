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Yerel Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu
Yerel

Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu

Yeniakit Publisher
2024-06-08 16:48:00 -
Bir haftadır kayıp olarak aranan gencin cesedi baraj kıyısında bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Furkan Akdoğan'ın cansız bedeni baraj gölü kenarındaki sazlık alanda bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir haftadır kayıp olarak aranan Furkan Akdoğan'ın cansız bedeni baraj gölü kenarındaki sazlık alanda bulundu. Depremde annesi, babası ve kardeşini kaybettiği öğrenilen gencin ölüm nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 1 Haziran 2024 tarihinde kaybolan Furkan Akdoğan'ı (19) arama çalışmaları 7. günde sonuç verdi. Günlerdir her yerde Furkan Akdoğan'ı arayan ekipler, Tahtaköprü Baraj kıyısındaki sazlık alanda ceset olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, kıyıya vuran cesette inceleme yaptı. Ekiplerin ilk incelemesine göre bulunan cesedin Furkan Akdoğan'a ait olduğu tespit edildi. Ceset, tam kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Depremde anne, baba ve kardeşini kaybetmiş
Öte yandan kayıp olarak aranırken cesedi bulunan Furkan Akdoğan'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerde annesi, babası ve kız kardeşini kaybettiği belirlendi. Akdoğan'ın asrın felaketi sonrası zor günler geçirdiği ve güçlükle hayata tutunduğu öğrenildi.
(SVY-HA-Y)

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