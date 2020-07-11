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Ekonomi

Bir haftada üç yeni mağaza açacak

Orka Holding, pandemi döneminde de markaları ile yatırım yapmaya ve istihdama katkı yapmaya devam ediyor. Orka Holding, bir hafta içinde Ankara ve Balıkesir’de D’S Damat ve Van’da Damat Tween markası ile üç yeni mağaza açılışı yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-11 11:14:00 -
Bir haftada üç yeni mağaza açacak

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, gerek üretim gerekse perakende tarafında mevcut istihdamı korumanın ve ek istihdam yaratmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı. Süleyman Orakçıoğlu, “Bu doğrultuda, pandemi döneminde de hizmet konusunda tüm yükümlülükleri yerine getirme bilinciyle yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Yeni mağaza yatırımları ile ülkemizde ek istihdam oluşturmaktan onur ve mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

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