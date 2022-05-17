Bir haftada 7 milyar dolar zarar etti! O kripto para öküşle karşı karşıya

Kripto para piyasasında adeta deprem yaşanıyor. Bitcoin ile başlayan düşüşler sabitcoinlere sıçradı. Sabitcoin olan Terra’nın çöküşüyle sarsılan kripto para piyasası yeni bir krizle karşı karşıya. Kripto varlık piyasasının en popüler sabitkoini Tether'de yaşanan hacim kaybı yatırımcıları korkuttu.

76 Milyar Dolara Geriledi

Kripto para piyasasının en popüler sabitcoini olan Tether’de hacim kaybı şoku yaşanıyor. Yatırımcılar geçen hafta Tether’den 7 milyar dolar çekti. CryptoCompare verilerine göre 12 Mayıs'tan bu yana Tether'in piyasa değeri yüzde 9 düşüşle 76 milyar dolara geriledi.

'Sistematik Tehdit Barındırmıyor'

ABD Hazine Bakanı Yellen ise sabitcoinlerdeki düşüşlerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yellen, ödeme sistemini daha hızlı ve verimli hale getirmeye yönelik potansiyel olduğunu ancak risklere karşı düzenleyici bir çerçeveye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Yellen, sabitcoinlerdeki düşüşlerin risk olarak henüz sistemik tehdit ölçeğinde olmadığını belirterek "Bunu bu ölçekte finansal istikrar için gerçek bir tehdit olarak nitelendirmezdim ancak çok hızlı büyüyorlar ve yüzyıllardır banka kaçışlarıyla bağlantılı bildiğimiz türde riskler sunuyorlar." diye konuştu.