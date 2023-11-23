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Aktüel Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, yüksekten düşüp öldü
Aktüel

Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, yüksekten düşüp öldü

Yeniakit Publisher
2023-11-23 23:28:00 -
Bir hafta önce yıldırım çarpan işçi, yüksekten düşüp öldü

İzmir'in Urla ilçesinde bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden (37) beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

İzmir'in Urla ilçesinde bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden (37) beton mikserinin hortumunun çarpması sonucu 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı öğrenildi.

Olay, bugün saat 13.00 sıralarında Kuşçular mahallesindeki bir şantiyede meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan İbrahim Erden'e beton mikserinin hortumu çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden Erden, yaklaşık 10 metrelik yükseklikten boşluğa düştü. Zemine çarparak hareketsiz şekilde kalan Erden'i gören mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine jandarma ve sağlık ekipleri adrese sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Erden, 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı işçi, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
BİR HAFTA ÖNCE YILDIRIM ÇARPMIŞ
Öte yandan Erden'in bir hafta önce de inşaatta çalışırken, yıldırım düşmesi sonucu yaralandığı ortaya çıktı. Erden'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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