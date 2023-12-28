Bir hafta boyunca karanfilli su içerseniz bakın ne oluyor! Bunu öyle yapın ki: Eğer bu bakım rutini her gün yaparsanız

Karanfil, hemen hemen her Hint mutfağında kullanılan popüler bir baharattır. Bu harika baharat, sağlık için çok faydalıdır. Karanfil, yaygın olarak diş sorunları için bir çare olarak kullanılmaktadır. Karanfilin size sunabileceği başka birçok faydası vardır. Karanfil C vitamini, lif, manganez, antioksidanlar ve K vitamini bakımından zengindir.

Günlük yaşamımızda kilo vermek için çeşitli yöntemler deniyoruz. Bu yöntemlerin en sağlıklı olanı doğal yöntemler ve spor yapmaktan geçiyor. İşte bu haberimizde da tamamen doğal ve hiç bir yan etkisi olmayan bir yöntemden bahsettik.

Karanfil Suyu İle Kilo Verin!

Hem 1 haftada 3 kilo zayıflamak hem de karanfilin sağlığa faydalarından yararlanmak istiyorsanız karanfil su kürünü mutlaka uygulamalısınız. Evinizde çok kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu kür yağ yakıcı özelliği sayesinde istenmeyen kilolardan kurtulmaya yardımcı olur.

Karanfil – Karanfilli Suyun Faydaları

Karanfil, vücutta insülin görevi gördüğü için şeker hastalığı gibi kan şekeri problemleri yaşayan insanlar için harika bir doğal ilaçtır.

Karanfilli su aynı zamanda güçlü bir antiseptik özelliği olan bir karışımdır. Bu sayede vücutta ki mikropları temizler ve vücutta ki zararlı toksinleri dışarı atmada yardımcı olur.

Aynı zamanda karanfil mide bulantısı ve diş eti hastalıklarına karşı da oldukça faydaları olan bir baharattır.

Bunların yanında iyi bir idrar söktürücüdür.

Karanfilli suyun zayıflamaya olan faydalarını da unutmamak lazım.

Ağız kokusunu azaltır, şişkinlik ve gaz problemlerine yardımcı olur.

Karanfilli Su İle 7 Günde 3 Kilo Zayıflatan Kür

Malzemeler:

1 adet çubuk tarçın

1 yemek kaşığı karanfil

1 yemek kaşığı zencefil kökü

2 su bardağı su

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Zayıflatıcı Karanfilli Su Nasıl Hazırlanır?

Çubuk tarçın, zencefil kökü ve karanfil bir demliğin içerisine konulur. Üzerine 2 su bardağı suyu ilave edin ve tıpkı çay demler gibi demlemeye bırakın.

Hazırlamış olduğunuz karanfilli su karışımından sabah ve akşam olmak üzere günde 2 defa öğünlerden yarım saat kadar önce için.

Faydaları Arasında;

Karanfilli su metabolizmayı hızlandırır ve tokluk hissi verir. Aynı zamanda vücutta ki toksinlerin atılmasında ve yağ yakımında kolaylık sağlar. Bonus bilgi olarak diş ağrıları için karanfil en etkili doğal ağrı kesicilerden biri. Diş ağrısı için yapmanız gereken bir pamuğu karanfil yağına batırıp ağrıyan dişinize koymak yada karanfilli suyla gargara yapmak…

Dipnot: Karanfil kürünü uygularken çok yağlı, şekerli ve mayalı hamurlu gıdalardan uzak durursanız çok daha hızlı ve etkili sonuçlar alabilirsiniz.