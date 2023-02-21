Bir hafta arayla ölmeleri dikkat çekti! Gürbüz Çapan'ın o sözleri yine gündemde: Eruygur-Baykal çetesi...

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CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile Jandarma eski Genel Komutanı Şener Eruygur'un bir hafta ara ile ölmesinden sonra, CHP'li siyasetçi Dr. Gürbüz Çapan'ın, Baykal ile Eruygur'u hedef aldığı, "Başıma ne geldi ise Baykal-Eruygur çetesi tarafından geldi" açıklaması yeniden gündem oldu.

CHP’li Çapan 2011 yılında, yaptığı bir açıklamasında, Deniz Baykal’ı hedef alarak, "Başıma ne geldi ise Baykal-Eruygur çetesi tarafından geldi, Beni siyasetten atmaya çalışan Deniz Baykal'dı" demişti.

Bir hafta ara ile ölmeleri dikkat çekti!

Siyasi hayatı boyunca birçok soruşturma geçirdiğini ve cezaevine atıldığını ifade eden Çapan, ilgili röportajda şu ifadeleri kullanmıştı:

Baykal ve o dönemin jandarması Şener Eruygur, CHP'yi Türkleştirmek peşindeydiler. Ben de CHP herkesin partisidir diye bir anlayış ortaya koydum. Beni siyasetten atmaya çalışan Deniz Baykal'dı yani. Ben diğer halklara düşman değildim. Hekimim ben. Erkeğe babam gibi kadına anam gibi bakarım. Ama beni haydut gibi anlattılar.

Başıma ne geldi ise Baykal-Eruygur çetesi tarafından geldi. Amcam Ermenistan'dan Türkiye'ye kaçmış. Kan davalarına düşmüş Göle'ye gitmiş, uzun yıllar Çıldır'da çobanlık yapmış. Jandarma Genel Komutanlığı dedem hakkında böyle uydurma şeyler yazmış tutmuş.