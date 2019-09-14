Bir günde 3 deprem! Çankırı beşik gibi sallandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bu sabah peş peşe iki depremin meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde, saat 09.00'da 4,7 büyüklüğünde, 09.03'te ise 4,8 büyüklüğünde yer sarsıntıları kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremlerin büyüklüğünü 4,9 ve 5,1 olarak revize etti.

Deprem sonrası vatandaşların büyük panik yaşadığı ve evlerini terk ettiği öğrenildi.

Bir deprem daha

Aynı ilçede 14.46 itibariyle 4.3 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.