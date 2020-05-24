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Aktüel

Bir günde 2 bin 457 şahsa ve 16 iş yerine idari yaptırım

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 bin 457 şahsa ve 16 iş yerine idari yaptırım uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 13:45:24 -
Bir günde 2 bin 457 şahsa ve 16 iş yerine idari yaptırım

Gaziantep’te sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde 2 bin 457 şahsa ve 16 iş yerine idari yaptırım uygulandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “23 Mayıs 2020 günü saat 00.00-24.00 saatleri arasında kadar İlimiz genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ile ilgili uygulanan idari yaptırımlar kapsamında İl genelinde toplam 2457 kişi ve 16 iş yerine idari yaptırım uygulanmıştır” denildi.

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